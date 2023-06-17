مبادرة إفريقية لإحلال السلام في أوكرانيا

ونقل موقع (RT) عن رامابوزا قوله اليوم بعد زيارة الوفد الإفريقي إلى أوكرانيا: إن خطة السلام الإفريقية تشمل تحقيق السلام عبر المفاوضات من خلال الطرق الدبلوماسية، وإنه يجب أن تبدأ مفاوضات السلام في أسرع وقت ممكن، وكذلك وقف تصعيد النزاع من كلا الجانبين، وضمان سيادة الدول والشعوب وفق ميثاق الأمم المتحدة وتوفير ضمانات أمنية لجميع البلدان.

كذلك تشمل الخطة وفق رامابوزا ضمان حركة تصدير الحبوب والأسمدة من روسيا وأوكرانيا، وتوفير الدعم الإنساني لمن وقعوا ضحايا الحرب، وتسوية موضوع تبادل أسرى الحرب وعودة الأطفال وإعادة الإعمار بعد الحرب، ومساعدة ضحايا الحرب وتوفير تفاعل أوثق مع الدول الإفريقية.

وكان وفد القادة الأفارقة المؤلف من رئيس جنوب إفريقيا ورئيس السنغال ماكي سال ورئيس زامبيا هاكايندي هيشيليما ورئيس جزر القمر غزالي عثماني الذي تترأس بلاده الاتحاد الإفريقي، فضلاً عن ممثلين عن الكونغو وأوغندا ومصر، زار كييف أمس والتقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنيسكي، وسيقوم اليوم بزيارة إلى مدينة سان بطرسبورغ الروسية للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث الخطة الإفريقية معه.