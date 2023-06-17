مقتل 3 مسلحين من “قسد” العميلة في عين عيسى شمال الرقة

وذكرت مصادر محلية لمراسل “سانا” في الرقة أن “عبوة ناسفة زرعها مجهولون على الطريق الواصل بين بلدتي عين عيسى وتل السمن شمال الرقة انفجرت أثناء مرور سيارة عسكرية تابعة لميليشيا قسد الانفصالية ما تسبب بمقتل 3 من مسلحي الميليشيا”.

ولفتت المصادر إلى أن “ميليشيا قسد استقدمت تعزيزات عسكرية إلى بلدة عين عيسى وطوقت مكان الانفجار وبدأت عمليات تفتيش للسيارات العابرة”.