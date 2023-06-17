مهلة للمنشآت الصناعية خارج المدن الصناعية لنقلها إلى داخلها

أكد وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار أن مستقبل سورية يكمن في العمل والإنتاج الذي يتمثل بجهود العمال للحفاظ على استمرارية الإنتاج وزيادته.

وأشار وزير الصناعة إلى أن الحكومة لاتتدخر جهداً في سبيل استمرار دوران عجلة الإنتاج سواء من جهة تأمين المواد الأولية أو توفير حوامل الطاقة.

وبين الدكتور جوخدار أنه فيما يتعلق البلاغ رقم /١٠/ المتعلق بالترخيص داخل المدن والمناطق الصناعية فإنه سيتم منح مهلة زمنية للمنشآت الصناعية المقامة خارج المدن والمناطق الصناعية لنقلها لهذه المدن، مضيفاً: “من الحلول المطروحة لمساعدة الأخوة الصناعيين تحويل التجمعات والكتل الصناعية في بعض الأماكن إلى مناطق صناعية، وهذه أحد الحلول المتعلقة بعمل وزارة الإدارة المحلية”.

كذلك أشار إلى أن “هناك دراسات لإعادة دوران عجلة الإنتاج في الشركات المتوقفة في القطاع الصناعي العام إما بنفس النشاط أو تحويلها لنشاط آخر يحاكي التطور الصناعي”.