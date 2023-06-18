 إصابة فلسطيني واشتباكات مُسلحة خلال اقتحام الاحتلال لجنين وطولكرم

أُصيب شاب فلسطيني بالرصاص فجر اليوم الأحد خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدة مدن في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة جنين شمال الضفة المحتلة ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مُسلحة وإصابة شاب بالرصاص تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات إضافية خلال اقتحام مدينة جنين من عدة مناطق. وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أطلقت النيران صوب المواطنين ومنازلهم بشكل مباشر.

وفي طولكرم اقتحمت قوات الاحتلال المعززة بالأسلحة والآليات العسكرية مخيم نور شمس ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة مع المقاومين.

وأكدت سرايا القدس- كتيبة طولكرم أن مجاهديها تمكنوا من استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي بصليات كثيفة من الرصاص خلال اقتحامها لعدة مناطق في محافظة طولكرم.