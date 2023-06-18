اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجيش السوداني و”الدعم السريع” لـ72 ساعة

وفي بيان سعودي أميركي مشترك نقلته وكالة أنباء “واس” أعلنت الرياض وواشنطن عن اتفاق ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان لمدة 72 ساعة ابتداء من اليوم .

وأوضح البيان أن الطرفين اتفقا على الامتناع عن التحرّكات والهجمات واستخدام الطائرات الحربية أو الطائرات المسيّرة أو القصف المدفعي أو تعزيز المواقع أو إعادة إمداد القوات، والامتناع عن محاولة تحقيق مكاسب عسكرية أثناء وقف إطلاق النار، كما اتفقا على السماح بحرية الحركة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء السودان.

وأضاف البيان: في ضوء مؤتمر المانحين الإنساني يوم الـ19 من حزيران تدعو الرياض وواشنطن الطرفين إلى النظر في المعاناة الكبيرة التي يعيشها الشعب السوداني، وضرورة الالتزام التام بوقف إطلاق النار وتوقف حدّة العنف، وفي حال عدم التزام الطرفين بالاتفاق الجديد ستضطر الرياض وواشنطن إلى النظر في تأجيل محادثات جدّة.

وتشهد العاصمة السودانية الخرطوم وعدد من المناطق الأخرى منذ منتصف نيسان الماضي، اشتباكات بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أسفرت عن وقوع العديد من الضحايا بين العسكريين والمدنيين.