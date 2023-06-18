الحرارة إلى انخفاض وفرصة لهطل زخات مطرية في عدة مناطق

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلاتها بحوالي 2 إلى 5 درجات مئوية في أغلب المناطق، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات من المطر في المنطقة الساحلية والشمالية الغربية وأجزاء من المنطقة الجنوبية الغربية، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات شديدة تتجاوز سرعتها 65 كيلو متراً في الساعة، مثيرة للغبار والأتربة في المناطق الداخلية والشرقية والبادية، والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.

وغداً: تميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل في أغلب المناطق والجو ربيعي معتدل بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء فرصة لهطل زخات من المطر في المنطقة الساحلية والشمالية الغربية، وسديمي مغبر في المناطق الشرقية والبادية، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كيلو متراً في الساعة، مثيرة للغبار والأتربة في المناطق الداخلية والشرقية والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام: