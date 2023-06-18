الصين: أيّ نزاع محتمل مع أمريكا لن يحدث إلا بسبب أنشطة جيشها قرب أراضينا

رفضت بكين تقارير غربية تحدّثت عن “أعمال استفزازية” للجيش الصيني، وأكّدت أن أيّ نزاع عسكري محتمل مع الولايات المتحدة لن يحدث إلا بسبب أنشطة الجيش الأمريكي قرب أراضي الصين.

ونشرت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ هوا، أمس السبت، عشية زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للصين، لقطة شاشة لمقال نشرته وكالة “بلومبيرغ” بعنوان “الأحرى بالصين أن تصغي لبلينكن”.

وجاء في المقال وفقاً لوكالة “تاس” أن “الصين تعتقد أن طياريها وقباطنة سفنها يمكنهم دفع القوات الأمريكية بعيداً عن شواطئها بمناورات محفوفة بالمخاطر، لكنها لن يعجبها ما سيحدث إذا تجاوزوا الحدود”.

وتابعت: “بالنسبة للعديد من القراء الصينيين، يعدّ هذا المقال استفزازاً. وقد يحتاج المؤلف والمحرّر إلى درس في التاريخ والجغرافيا”، مشيرةً إلى أنه “إذا كان لنزاع عسكري مفاجئ أن ينشب بين الصين والولايات المتحدة، فلن يحدث ذلك بسبب الأعمال الاستفزازية لجمهورية الصين الشعبية، التي سترسل سفناً حربية وطائراتٍ إلى لوس أنجلوس أو مكان آخر على سواحل كاليفورنيا”.

وأضافت: “على الأرجح (مثل هذا النزاع) ستتسبب فيه السفن الحربية والطائرات الأمريكية الموجودة قرب الأراضي الصينية.. في العلاقات مع دولة بحجم الصين، القاعدة الأساسية هي الاحترام المتبادل”.

وصباح اليوم الأحد، أفاد تلفزيون الصين المركزي بوصول بلينكن إلى بكين، في أول زيارة لوزير خارجية أمريكي إلى الصين منذ خمس سنوات، وتأتي في ظل توتر كبير في العلاقات بين بكين وواشنطن.