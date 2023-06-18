القوات العراقية تطلق عمليتين أمنيتين في نينوى وغرب الأنبار

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن قيادة عمليات نينوى بالحشد الشعبي العراقي قولها في بيان: إنها متمثلة في الألوية”21- 25 -44- 60″ شرعت بعملية أمنية واسعة من أربعة محاور، انطلاقاً من جزيرة الحضر وصولاً إلى الحدود الفاصلة مع قيادتي عمليات صلاح الدين وعمليات الجزيرة.

وأوضح البيان أن العملية تهدف إلى تجفيف منابع الإرهاب، وفرض الأمن والاستقرار في المحافظة العراقية، كما أفاد قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي العراقي قاسم مصلح في بيان بأن “القوات الأمنية وقيادة عمليات الأنبار في الحشد نفّذت عملية واسعة من ستة محاور استهدفت مناطق غرب المحافظة والشريط الحدودي مع سورية والأردن والسعودية”، لافتاً إلى أن العملية تسير وفق أهداف محددة وتستمر لعدة أيام، وتقوم على تنسيق عال بين جميع القطعات.

وكانت القوات العراقية قضت أمس على عددٍ من الإرهابيين، ودمرت أوكارا لهم بضربة جوية شمال بغداد.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب في بيان: إن الطيران العراقي نفّذ ضربة جوية ناجحة شمال بغداد أسفرت عن القضاء على عدد من الإرهابيين وتدمير أوكار كانوا يستخدمونها، فيما أعلنت خلية الإعلام الأمني القبض على إرهابي من تنظيم “داعش” في بغداد.