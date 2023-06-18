المهندس عرنوس يطلع على أعمال صيانة وتأهيل محطة كهرباء دير علي

وخلال جولة تفقدية قام بها رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس يرافقه وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل مساء اليوم، تم الاطلاع على أعمال الصيانة وإعادة التأهيل التي تجري في محطة توليد كهرباء دير علي، والمراحل التي وصلت إليها ونسب الإنجاز فيها، حيث وصلت عمليات إعادة التأهيل لمراحلها النهائية، ويتم حالياً إجراء المعايرات الفنية لوضعها في الخدمة بأقرب وقت.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية إعادة تأهيل وصيانة محطة دير علي لما لها من أهمية كبيرة في رفد الشبكة الكهربائية والإسهام بتحسين الواقع الكهربائي وتأمين الطلب على الطاقة وتوفير جزء من احتياجات المواطنين.