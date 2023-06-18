بوتين: روسيا تعتزم مواصلة تطوير إنتاجها للطائرات المسيّرة

موسكو- سانا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تعتزم مواصلة تطوير إنتاجها للطائرات المسيّرة.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بوتين قوله اليوم خلال لقاء مع عدد من المراسلين العسكريين: إن السلطات الروسية معنية بتطوير إنتاج الدرونات والمسيرات الجوية داخل روسيا.

وأضاف بوتين: إن سلطات روسيا الاتحادية تعمل في الوقت الراهن على تحفيز الصناعات العسكرية لتصميم وتطوير الطائرات دون طيار.

يُشار إلى أن الجيش الروسي يستخدم بنجاح كبير خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا العديد من المسيّرات الجوية، ومن بينها مسيرات من طراز “لانسيت” التي طوّرتها شركة “زالا” الروسية التابعة لشركة كلاشينكوف.

وتستطيع “لانسيت” إصابة الأهداف على مسافة تصل إلى عدة عشرات من الكيلومترات، وهي قادرة على التزوّد بحمولة قتالية تزن 3 أو5 كيلوغرامات.

ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن العملية العسكرية الخاصة أسفرت خلال الساعات الـ24 الماضية عن القضاء على نحو 750 جندياً أوكرانياً، إضافة إلى تدمير مستودعات ذخيرة ودبابات وتحييد مجموعات تخريب وإسقاط 18 مسيرة.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي بأن القوات الأوكرانية واصلت محاولاتها الهجوم في اتجاهات زابوروجيه وجنوب دونيتسك، وأن كل محاولات العدو الهجوم على محور زابوروجيه الذي شهد المعارك الأكثر شراسة باءت بالفشل، حيث تم صدّ 4 هجمات أوكرانية في منطقة فريمفسكي على محور جنوب دونيتسك، وبلغ إجمالي خسائر القوات المعادية على هذين المحورين 380 قتيلاً و35 دبابة و33 عربة مشاة قتالية، بما فيها اثنتان من طراز “برادلي” ومعدات عسكرية أخرى.

وذكر تقرير الوزارة أن القوات الروسية صدّت على محور دونيتسك 8 هجمات للعدو، وقتلت هناك ما يصل إلى 210 جنود، كما دمّرت مستودع ذخيرة للواء الدفاع الإقليمي 109.

وعلى محوري كوبيانسك وكراسني ليمان، تم تحييد 4 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية، وبلغ إجمالي قتلى القوات الأوكرانية هناك نحو 130 فرداً، بينما تم تدمير مدفع ذاتي الحركة /أكاتسيا/، ومدفعي هاوتزر “مستا-بي” و”دي- 30″.

ووفقاً للتقرير، بلغت خسائر القوات الأوكرانية على محور خيرسون أكثر من 30 قتيلاً ومدفعاً من طراز “ام 777” أمريكي الصنع، ومدفع غياتسينت، ومدفع هاوتزر “مستا-بي”، كما تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الدفاع الإقليمي 123.

وذكر التقرير أن النيران الروسية أصابت 113 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 124 منطقة، كما تم تدمير 18 طائرة دون طيار.

في سياق متصل، أحبط الجيش الروسي محاولتي هجوم أوكرانيتين باتجاه زابوروجيه، ودمّر عدداً من آليات القوات المعادية.

ونقلت وكالة تاس عن أوليغ تشيخوف رئيس المركز الصحفي لمجموعة “شرق” بالجيش الروسي قوله اليوم: “تم في منطقة ليفادني على اتجاه زابوروجيه، إحباط هجوم للقوات المعادية بقوة، وصلت إلى سرية بدعم من الدبابات، وتم خلال ذلك تدمير دبابتين وعربتي قتال مصفحتين وحوالي 70 من القوة المهاجمة”.

وأشار إلى أنه تم خلال هجوم على المركز السكني بياتيخاتكي تدمير أكثر من 10 دبابات والعديد من المدرّعات، وكذلك القضاء على عدد كبير من جنود العدو.

وذكر تشيخوف أن الطيران الحربي الروسي دمّر عرباتٍ قتالية وناقلات جند مصفحة، كما ألحق إصابات نارية بأماكن تجمّع المسلحين الأوكرانيين في منطقتي ليفادني وبياتيخاتكي، وأسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية العديد من الدرونات الجوية المعادية.

وألحقت قوات مجموعة “شرق” وفق رئيس المركز الصحفي فيها بدعم من المدفعية والطيران، هزيمة نارية بالقوات الأوكرانية وأفشلت محاولاتها القيام بعمليات هجومية في منطقة اوراجيني.

ولفت إلى أنه خلال تبادل القصف المدفعي، تمكّنت القوات الروسية من تدمير مدفع هاوتزر من طراز أم 777 في منطقة شاختيورسكي، ودمّر الطيران الحربي الروسي العديد من العربات المدرّعة والعناصر المعادية في منطقة نوفودونيتسكي. وأسقطت وسائط الدفاع الجوي الروسية هناك، طائرة دون طيار معادية من طراز “فالكيري”.

بدوره أعلن سيرغي زيبنسكي رئيس المكتب الصحفي لمجموعة “غرب” بالجيش الروسي، أن الطيران الحربي الروسي وجّه ثماني ضربات بالقنابل والصواريخ ضد القوات الأوكرانية على اتجاه كوبيانسك.

ولفت الضابط الروسي في حديث لوكالة نوفوستي إلى أن “المروحيات الروسية الضاربة من طراز كا-52 ومي-28، وقاذفاتنا من طراز سو-25 وجّهت ثماني ضرباتٍ بالقنابل والصواريخ ضد تجمّعات عناصر وأسلحة القوات الأوكرانية على اتجاه كوبيانسك”.

إلى ذلك، كشف أسير أوكراني لدى القوات الروسية، عن قيام عسكريين أمريكيين وبولنديين بقيادة القوات الأوكرانية في جبهات القتال ضد الجيش الروسي.

ونقلت وكالة نوفوستي اليوم عن الأسير الأوكراني واسمه دافيد قوله: “التقيت بعسكريين أجانب على الجبهة، كانوا من بولندا وأمريكا، يقودون جنودنا مباشرة”، موضحاً أنهم كانوا يقاتلون بشكل فعلي، وهم ضباط ورقباء.

كذلك كشف الأسير الأوكراني عن تدريب الجنود الأوكرانيين للتعرّف على شارات التمييز المعتمدة في جيوش دول حلف الناتو، موضحاً أنه كان عليه مع زملائه في كثير من الأحيان “رؤية شارات دول الناتو” والتعاون مع أفراد عسكريين أجانب.

وبيّن الأسير أنه يتم في الجيش الأوكراني الحديث منح الأولوية للأجانب على حساب الأوكرانيين.

من جهة ثانية، استهدفت طائرات دون طيار أوكرانية اليوم قرية نوفوبتروفكا في مقاطعة بيلغورود الحدودية الروسية بثلاث عبوات ناسفة.

ونقلت وكالة نوفوستي عن حاكم المقاطعة الروسية فياتشيسلاف غلادكوف قوله على حسابه بموقع تليغرام: “في قرية نوفوبتروفكا بمنطقة فالويكي ألقت طائرة دون طيار ثلاث عبوات ناسفة، وألحقت أضراراً بسيارة تجرّ مقطورتها وجرار، إلا أنه لم يُصب أحد بأذى”.

وكثفت القوات الأوكرانية هجماتها على المناطق الحدودية في مقاطعة بيلغورود في الأسابيع الأخيرة، مستهدفة قراها وبلداتها بالمدفعية والصواريخ والمسيّرات، كما نفّذت عدة محاولات للتوغّل في أراضي المقاطعة.