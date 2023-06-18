18-يونيو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

طائرات مسيرة أوكرانية تهاجم قرية في بيلغورود

البعث أونلاين 

استهدفت طائرات بدون طيار قرية نوفوبتروفكا في مقاطعة بيلغورود الحدودية الروسية بثلاث عبوات ناسفة حسبما أفاد حاكم المقاطعة فياتشيسلاف غلادكوف صباح اليوم الأحد.

وكتب غلادكوف عبر “تلغرام”: “في قرية نوفوبتروفكا بمنطقة فالويكي ألقت طائرة بدون طيار ثلاث عبوات ناسفة وألحقت أضرارا بسيارة تجر مقطورتها وجرار”. وأكد الحاكم عدم وقوع إصابات جراء الهجوم.

وكثفت القوات الأوكرانية هجماتها على المناطق الحدودية في مقاطعة بيلغورود في الأسابيع الأخيرة مستهدفة قراها وبلداتها بالمدفعية والصواريخ والمسيرات، كما نفذت قوات أوكرانية عدة محاولات للتوغل في أراضي المقاطعة.

اقرأ أيضاً

جامعتا دمشق وبيرناردو أوهيغينز التشيلية تبحثان آفاق التعاون العلمي

المقداد يبحث مع وفد عسكري نيبالي التعاون الثنائي  

وزارة الصحة تتسلم مليون جرعة لقاح كورونا من جمهورية الصين الشعبية لتعزيز استجابتها للجائحة