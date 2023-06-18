مباحثات سورية عمانية تحضيراً لإطلاق الدورة السادسة للجنة المشتركة

بحث الدكتور إدريس ميا سفير الجمهورية العربية السورية لدى سلطنة عمان، مع وزير الاقتصاد العُماني سعيد بن محمد الصقري، خلال لقائهما في مسقط اليوم تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.

وتناولت المباحثات التي حضرها وسيم القطّان أمين سرّ اتحاد غرف التجارة السورية رئيس مجلس رجال الأعمال السوري العُماني، التحضيرات الجارية لانعقاد أعمال الدورة السادسة للجنة الحكومية المشتركة السورية العُمانية، ومنتدى رجال الأعمال السوري العُماني.

حضر اللقاء دينا مجتهد من غرفة تجارة دمشق، والملحق سامر بكور.

ومن الجانب العماني، أحمد بن سعيد السيابي رئيس مكتب الوزير، وعماد بن طالب العجمي مدير عام العلاقات الاقتصادية الخارجية، وروان بنت محمد الشرياني أخصائية علاقات دولية.