نتنياهو يعلن عزمه استئناف “التعديلات القضائية”.. والمعارضة تُهدّد

الأرض المحتلة – تقارير

عاد التصعيد من جديد بين رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمعارضة الإسرائيلية على خلفية إعلان الأول عن نيّته استئناف التشريع الخاص بـ”التعديلات القضائية” بعد أن تم تجميده تحت ضغط مظاهرات المعارضة التي عمّت أرجاء الكيان الإسرائيلي، وما قابلها من توتر كبير مع المتطرّفين المؤيّدين لحكومة الاحتلال، كان ينذر بتحوّلها إلى حرب أهلية.

وأفادت صحيفة “معاريف ” الإسرائيلية بأن معارضي التعديلات القضائية هدّدوا بتصعيد التظاهرات، قائلين: “نحن مستعدّون لجولة أخرى”، وأشارت إلى أن إعلان نتنياهو عن نيّته استئناف التشريع الخاص بـ”التعديلات القضائية”، أثار غضباً من معارضيها الذين هدّدوا بتصعيد الاحتجاجات.

ونقل موقع “والاه” الإسرائيلي عن وزير حرب الاحتلال السابق، بيني غانتس، قوله لنتنياهو: إنه “إذا حصل تشريع أحادي الجانب، لن تكون هناك محادثات”.

وحسب الإعلام الإسرائيلي، تطرّق غانتس إلى كلام رئيس نتنياهو في جلسة حكومة الاحتلال التي عُقدت صباح اليوم، حيث قال: إن “الائتلاف سيبدأ هذا الأسبوع بالدفع نحو خطوات عملية للتعديلات القضائية”، مضيفاً: إن “نتنياهو كشف الأسبوع الماضي عن انعدام المسؤولية وحاول تقويض القدرة على التوصل إلى اتفاقات”، ولافتاً إلى أنه “فشل وليس للمرة الأولى”.

وحذر غانتس نتنياهو من “اتخاذ خطوات تشريعية أحادية الجانب”، مبيّناً أنه “إذا ذهب نتنياهو إلى تشريع أحادي الجانب وقام بالإجراءات العنيفة والوحشية نفسها مرة أخرى، فسوف يضرّ بـ(إسرائيل) واقتصادها وأمنها”.

وفي شأن متصل، انعكس التوتر بين حكومة الاحتلال والمعارضة اقتصادياً، حيث شهدت بورصة “تل أبيب” هبوطاً حاداً، وفق ما أفادت به وسائل إعلام “إسرائيلية”، بعد تصريح نتنياهو عن استئناف تشريع “التعديلات القضائية”، فقد سجّل مؤشر “تل أبيب” 35 انخفاضاً بنسبة 1.05%، وتراجع مؤشر “تل أبيب” 125 بنسبة 0.72%.

وكانت احتجاجات المستوطنين تجدّدت أمس السبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، للأسبوع الـ24 على التوالي، ضدّ نتنياهو وخطته للتعديلات القضائية، ونقل إعلام “إسرائيلي” عن المتظاهرين مطالبتهم ائتلاف المعارضة بعدم تقديم أي تنازلات لنتنياهو.

يُذكر أنّ تجدّد حركة الاحتجاج يأتي بعد انقسامٍ حاد شهده “كنيست الاحتلال الإسرائيلي” بعد انتخاب نائبة عن المعارضة كمندوبة في “لجنة تعيين القضاة”، وما تبع ذلك من إعلان المعارضة وقف المفاوضات مع الائتلاف في ديوان رئيس كيان الاحتلال، إسحق هرتسوغ، حتى يتم تشكيل اللجنة.