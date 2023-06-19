أحزاب مصرية تطالب بخروج قوات الاحتلال الأمريكية والتركية من سورية

القاهرة – سانا

طالب التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة في مصر بخروج قوات الاحتلال الأمريكية والتركية من الأراضي السورية، منوهاً بأهمية التكاتف العربي لتحرير كامل التراب العربي من رجس الاحتلال.

وقال الدكتور جمال زهران المنسق العام للتجمع في ندوة بعنوان سورية بعد القمة العربية وتطورات الوضع في لبنان: إن عودة سورية إلى جامعة الدول العربية هو انتصار لسورية والعروبة، داعياً إلى التكاتف العربي في مواجهة جميع المخاطر التي تتعرض لها المنطقة من احتلال وأزمات اقتصادية أو محاولات فرض للهيمنة.

بدورها قالت الدكتورة كريمة الحفناوي القيادية في الحزب الاشتراكي المصري: إن عودة سورية للجامعة العربية هو حق لها، ولا بدّ أن تقف الشعوب العربية مع سورية وإعادة إعمارها، مشيرةً إلى أن الأمن القومي العربي يبدأ من سورية التي انتصرت على الإرهاب.

من جهته قال محمد رفعت رئيس حزب الوفاق القومي المصري: إن ما تعرّضت له سورية كان أمراً مخططاً له لضرب سورية والعرب، ونحن في مصر نؤمن بأن كل أعداء مصر يأتون عبر طريق الشام، فالشام هي بوابة الأمن القومي لمصر.

بدوره قال الإعلامي المصري عمرو ناصف: إن سورية وموقفها الداعم للمقاومة جعلها مستهدفة من قبل المعسكر الاستعماري، مؤكداً تمسّك الدولة السورية الثابت بالمقاومة، داعياً إلى العمل العربي المشترك لمساعدتها والعمل على إعادة الإعمار فيها.