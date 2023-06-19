أكثر من 700 مليون لـ 643 متضرراً.. تعويضات صندوق الكوارث

طرطوس- وائل علي

رغم الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة تحديات اندلاع حرائق الغابات والحراج والمناطق الزراعية، تظلّ الخشية قائمة، والحيطة والحذر واجب تجنباً لما لا تحمد عقباه لتفادي تلك اللحظة التي تهدّد غطاءنا النباتي وغاباتنا الحراجية والمثمرة لحين عبور “عاصفة” أشهر القيظ والتحاريق واستقرار درجات الحرارة عند حدود المنطقة الآمنة وميل الأراضي للتبريد.

مدير دائرة الحراج فادي ديوب أوضح لـ”البعث” أن دائرة الحراج والشعب التابعة لها تعمل على التدخل في المواقع الحراجية بأعمال التربية والتنمية ومكافحة الحرائق الحراجية من خلال مراكز حماية الغابات وفرق الإطفاء التابعة لها، وإنجاز الأعمال الحراجية المختلفة لحمايتها، وتتولى عناصر المخافر الحراجية ودوريات الضابطة العدلية الحراجية وبلاغات الحراس الحراجيين تنظيم الضبوط بحق المخالفين، حيث تمّ تنظيم 274 ضبطاً حراجياً بمخالفات متنوعة من كسر وعشف وقطع وحرق وتعدٍّ على الأراضي الحراجية وإحالتها لفرع قضايا الدولة لتحريك الادعاء العام أمام المحاكم المختصة لمعاقبة المخالفين وفق الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، كما تعمل دائرة الحراج على إنتاج الغراس الحراجية في مشاتلها.

وفيما يتعلق بالأضرار يوضح حيدر شاهين رئيس دائرة صندوق الجفاف والكوارث الطبيعية أن قيمة التعويضات الممنوحة خلال عام 2023 للمزارعين حتى تاريخه بلغت 702 مليون ليرة موزعة على 643 مزارعاً، علماً أن موعد تسديد التعويضات يتمّ بعد إقرارها واستكمالها لشروط المنح، حيث يتمّ تحويل المبالغ المالية إلى فروع المصرف الزراعي في المحافظة ليتمّ صرفها فوراً، مشيراً إلى مراحل تتم فيها عملية التعويض بدءاً من وقوع الضرر والمدة الزمنية المسموح فيها تقديم كشف الضرر 15 يوماً بدءاً من تاريخ حدوث الضرر، ثم ترفع إلى شعبة الجفاف في المنطقة وبعدها إلى دائرة الصندوق أصولاً، ثم إلى لجنة المحافظة ليتم توقيعها واعتمادها من قبل اللجنة، ثم ترسل إلى مديرية صندوق الجفاف والكوارث الطبيعية بالوزارة ليتمّ تحديد اجتماع اللجنة الفنية المعنية بالتعويضات.