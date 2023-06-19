“إكثار اللاذقية” يوزع 80 طن من بذار البطاطا على المكتتبين

اللاذقية – مروان حويجة

أوضح مدير فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار الدكتور إبراهيم صبيحة أنّ خطة عمل فرع المؤسسة التي يجري تنفيذها تستهدف توفير احتياجات العملية الزراعية من حيث النوع والكم مع جميع إجراءات وتدابير تأمين البذار اللازم للمحافظة من إنتاج المؤسسة العامة لإكثار البذار وفقاً لخطة مديرية الزراعة، مشيراً إلى تخليص وشحن كافة أنواع البذار المستورد بالإضافة لمستلزمات الإنتاج اللازمة للعملية الزراعية التي تخص المؤسسة، علماً أنّ فرع المؤسسة وزّع خلال الموسم الحالي كمية ٦٠٠ طن بذار قمح قاسي،كما تمّ توزيع ٣ أطنان بذار فول قبرصي بالإضافة إلى كمية ٨ أطنان بذار شعير.

أما فيما يخص بذار البطاطا المستوردة بين مدير الفرع أنه تمّ توزيع كمية ٨٠ طن حصراً للمكتتبين على البذار من الصنف سبونتا، علماً أنّ جميع أنواع البذار الموزّعة تخضع للفحوص الفنيّة ويتمّ التأكد من سلامة البذار قبل توزيعه على المزارعين، لافتاً إلى أنّ الأصناف الموزعة من البذار توزّع وفق المعايير الفنيّة للبحوث العلمية الزراعية وهذا مايتم اعتماده في كل موسم ولم تسجّل أية حالة غير سليمة بهذا الخصوص سواء في هذا الموسم أمّ في المواسم السابقة لأنّ البذار التي يتم توزيعها من خلال المؤسسة تتميّز بالنوعية الجيدة ويتم إجراء كافة الاختبارات عليها للتثبت من جودتها ومواصفاتها من خلال فحص العيّنات في المختبر التابع لفرع المؤسسة بعد أخذ عيّنات وتحليلها في مخابر صحة البذور للتثبت من الجودة والمواصفة.