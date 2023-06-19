19-يونيو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

الأرجنتين تفوز على إندونيسيا في مباراة ودية

البعث أونلاين 

جاكرتا – سانا   

فاز المنتخب الأرجنتيني على مضيفه الإندونيسي بنتيجة (2-صفر) في المباراة الدولية الودية بكرة القدم التي جمعتهما اليوم على ملعب “جيلورا بونج كارنو” في العاصمة جاكرتا.

ووقع على ثنائية المنتخب الأرجنتيني كل من لاعب خط الوسط لياندرو باريديس، والمدافع كريستيان روميرو في الدقيقتين الـ 38 والـ 55 على الترتيب.

وغاب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن هذه المباراة، بعد أن قاد منتخب بلاده للفوز على منتخب أستراليا (2-صفر) ودياً أيضاً، على ملعب العمال بالعاصمة الصينية بكين يوم الجمعة الماضي.

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