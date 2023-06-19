الأرجنتين تفوز على إندونيسيا في مباراة ودية

جاكرتا – سانا

فاز المنتخب الأرجنتيني على مضيفه الإندونيسي بنتيجة (2-صفر) في المباراة الدولية الودية بكرة القدم التي جمعتهما اليوم على ملعب “جيلورا بونج كارنو” في العاصمة جاكرتا.

ووقع على ثنائية المنتخب الأرجنتيني كل من لاعب خط الوسط لياندرو باريديس، والمدافع كريستيان روميرو في الدقيقتين الـ 38 والـ 55 على الترتيب.

وغاب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن هذه المباراة، بعد أن قاد منتخب بلاده للفوز على منتخب أستراليا (2-صفر) ودياً أيضاً، على ملعب العمال بالعاصمة الصينية بكين يوم الجمعة الماضي.