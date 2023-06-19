الجيش الروسي يستهدف مخازن أسلحة أجنبية الصنع في أوكرانيا

موسكو- سانا

شنّت القوات الروسية الليلة الماضية ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تم إطلاقها من البحر على مواقع تخزين أسلحة ومعدات عسكرية أجنبية الصنع في أراضي أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي: إن كل المواقع المحدّدة تمّت إصابتها، وإن الهجوم حقّق هدفه.

وأشار التقرير إلى أن القوات الأوكرانية حاولت تنفيذ عمليات هجومية على محوري دونيتسك وجنوب دونيتسك، حيث صدّت القوات الروسية ما مجموعه 7 هجمات خلال يوم، ودمّرت 3 دبابات، وأكثر من 20 مدرّعة، ومدفعين ذاتيي الحركة من طراز “غفوزديكا” وثالث من طراز كراب بولندي الصنع، إضافة إلى 5 مدافع هاوتزر من مختلف الأنواع وعدد من المركبات العسكرية.

وعلى محور جنوب دونيتسك بلغت الخسائر الأوكرانية أكثر من 100 جندي، بينما قتل 340 جندياً على محور دونيتسك، وتم القضاء على مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانيتين على محور كوبيانسك و3 مجموعات أخرى على محور كراسني ليمان، وبلغ مجموع القتلى الأوكرانيين على محور كوبيانسك 45 جندياً وعلى محور كراسني ليمان نحو 105 جنود.

وعلى محور خيرسون، قتل أكثر من 40 جندياً أوكرانياً وتم تدمير مدفع “ام 777” أمريكي الصنع، بينما دمّر مستودعان للمدفعية قرب مدينة زابوروجيه.

وفي زابوروجيه أيضاً أسقطت الدفاعات الجوية الروسية مروحية أوكرانية من طراز “مي8″، وتم اعتراض 5 قذائف من راجمات الصواريخ هيمارس، إضافة إلى تدمير 14 طائرة دون طيار أوكرانية في مناطق متفرقة.

ووصل مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة 444 طائرة و240 مروحية، و4700 طائرة دون طيار، و426 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و10192 دبابة ومدرعة أخرى و1125 راجمة صواريخ، و5163 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و11047 مركبة خاصة.

من جهة ثانية، أعلن محافظ مقاطعة كورسك الروسية الواقعة على الحدود مع أوكرانيا رومان ستاروفويت أن قوات نظام كييف قصفت قريتي تيتكينو وبوبوفو ليزهاتشي الحدوديتين.

ونقلت وكالة تاس عن ستاروفويت قوله: “إن القوات الأوكرانية قصفت قريتي تيتكينو وبوبوفو ليزهاتشي في منطقة غلوشكوفسكي الحدودية، ولم يتم تسجيل أي إصابات بشرية”.

وأشار ستاروفويت إلى أن القصف أسفر عن أضرار مادية في بعض المباني والسيارات، كما انقطع التيار الكهربائي بسبب تضرّر خطوط نقل الطاقة.

أمنياً، أحبط الأمن الروسي خططاً أعدّتها الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، لاستهداف قادة مقاطعة زابوروجيه، واعتقل سيدة يشتبه بتورّطها في القضية.

وذكرت هيئة الأمن الفيدرالي الروسية في بيان اليوم وفقاً لموقع (RT) أن الأمن الفيدرالي أحبط محاولة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية لتنفيذ سلسلة من الأعمال التخريبية والإرهابية ضد قادة الإدارة العسكرية المدنية في مقاطعة زابوروجيه وقيادات أمنية هناك، مشيرة إلى أنه تم تحديد هوية الموظف في الاستخبارات الأوكرانية الذي أشرف على أنشطة المتواطئين ممّن جنّدهم من بين سكان مقاطعة زابوروجيه.

ولفت البيان إلى أن الجهات المختصة الروسية حصلت على معلومات شاملة بشأن العمليات التي تنفّذها الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، وأنه تم تحديد المنفّذ المباشر واعتقال سيدة متعاونة معه، وضبط وسائل ارتكاب الجرائم وقنوات الاتصالات السرية، كما تم كشف طرق التمويل.