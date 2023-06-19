الموافقة على تعويض 5019 مزارعاً متضرراً

وافق مجلس إدارة صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية خلال اجتماع اليوم في وزارة الزراعة على تعويض 5019 مزارعاً متضرراً في محافظات اللاذقية وحلب والسويداء وحمص وطرطوس وريف دمشق ودير الزور، بمبلغ قدره 887 مليون ليرة.

وشمل التعويض 137 من مزارعي التبغ المتضررين في منطقة جبلة بمحافظة اللاذقية نتيجة البرد، و87 من مزارعي القمح والشعير والفول والعدس في منطقة الباب بمحافظة حلب نتيجة العاصفة المطرية والبرد، و66 من مزارعي محاصيل المشمش واللوز والدراق والتفاح في محافظة السويداء في قرى سالة وغيضة ونمرة وأم اللوز وأم الرواق والعجيلات نتيجة البرد والصقيع.

كذلك تم تعويض 1371 من مزارعي محصول اللوز المتضررين في محافظة حمص في قرى الدردغان والشعيرات والحمرات نتيجة الصقيع الربيعي، وتعويض 117 من مزارعي التبغ المتضررين نتيجة البرد في محافظة طرطوس بمنطقة الشيخ بدر والمزارعين المتضررين نتيجة التنين البحري، حيث بلغ عدد البيوت المحمية المتضررة 22 بيتاً وعدد المتضررين 3 مزارعين.

ووافق الصندوق على تعويض 2448 من مزارعي محافظة ريف دمشق في مناطق القطيفة ويبرود والنبك وحرمون وقطنا وقدسيا نتيجة الصقيع على أشجار المشمش واللوز والجوز، وتعويض 790 مزارعاً متضرراً نتيجة السيول في محافظة دير الزور في قرى البوليل والبويطية والتبني والقصيبي.

من جانبه أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا خلال الاجتماع على ضرورة تدقيق التكاليف لكافة المحاصيل، والتأكيد على اللجان الفنية المكانية الإسراع في عمليات الكشف ورفع القوائم فور حدوث الضرر في حال كان الضرر يستحق التعويض، مشدداً على نشر ثقافة التأمين على البيوت المحمية كونها تمكن الفلاحين من الحصول على تعويضات أكبر.