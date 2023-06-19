بطولة جديدة للكاراتيه.. ومشاركة نوعية في الدورة العربية

يواصل اتحاد الكاراتيه تنفيذ أجندة نشاطاته السنوية، حيث أنهى كافة التحضيرات لإقامة بطولة الجمهورية للأندية والبيوتات الرياضية، وذلك في صالة تشرين بدمشق بدءاً من يوم الأربعاء القادم وعلى مدى خمسة أيام وسط توقعات بمشاركة كبيرة وحضور واسع.

رئيسُ اتحاد اللعبة جهاد ميّا أكد لـ “البعث” أن السعي مستمر لأن تكون النشاطات الداخلية للاتحاد منفذة بأفضل صورة وفي توقيتها المحدد سلفاً، لذلك كان التوجّه بأن تنظم بطولة الأندية والبيوتات الرياضية للفئات العمرية تحت 8 سنوات وتحت 10 سنوات وتحت 12 سنة وتحت 14 سنة، وهذه الأعمار تشكل نواة مستقبلية للعبة بشكل عام، لذلك وجب الاهتمام بها ومنحها فرص الاحتكاك اللازمة للتطور.

وبيّن ميّا أن الاتحاد مازال يعمل على تطوير الكوادر التدريبية والتحكيمية لأنها جزء رئيسي في البناء الرياضي مترافقة مع العناية بالجوانب الفنية التي تضمّ النادي واللاعبين وصولاً للمنتخب الوطني الذي يعدّ وصوله لمنصات التتويج خارجياً هو الهدف الأساسي، مشيراً إلى أن ظروف السنوات العشر الماضية أدت لتأخر تطبيق الاستراتيجية التي كانت موضوعة وخاصة على صعيد البطولات الخارجية.

وحول مشاركة منتخبنا الوطني في الدورة العربية التي ستقام في الجزائر خلال شهر تموز المقبل، أوضح ميّا أن المكتب التنفيذي وضع معيار المنافسة كشرط للتواجد في الدورة، لذلك حاول اتحاد الكاراتيه أن يكون واقعياً في اختياراته وكان التوجّه بأن تكون المشاركة بعدد محدّد من اللاعبين واللاعبات الذين تمّ استدعاؤهم لمعسكر مغلق جرت خلاله اختبارات فنية وبدنية للوقوف على الجاهزية وبعدها كان القرار بأن يمثل المنتخب اللاعب وسام أبو محمود في الاستحقاق العربي الذي يعدّ بطولة عالية المستوى بتواجد أبطال من دول لديها أبطال عالميون مثل مصر والجزائر والسعودية.

وشدّد ميّا على أن الإنجازات التي حققها المنتخب في المشاركات الأخيرة كانت لافتة فكانت الحصيلة 17 ميدالية في بطولة غرب آسيا، فضلاً عن برونزية المتوسط لكن الطموح أكبر من ذلك في ظل وجود رغبة وإرادة وخطة واضحة المعالم لبلوغ العالمية التي تتطلب جملة من المقومات الضرورية.

المحرر الرياضي