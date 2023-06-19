بيونغ يانغ: تعزيز العلاقات مع الدول المعارضة للاستراتيجية الأمريكية 

بيونغ يانغ – وكالات

تعتزم كوريا الديمقراطية تعزيز التضامن مع الدول المعارضة لاستراتيجية واشنطن “الشريرة الهادفة للهيمنة على العالم”، حسبما أفادت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الديمقراطية اليوم الاثنين.

ووفقاً لـ”نوفوستي” فقد جاء ذلك بعد أن اختتم أمس الأحد اجتماع موسّع عقدته اللجنة المركزية لحزب العمال بحضور الزعيم كيم جونغ أون لبحث موضوع الاستراتيجية الدبلوماسية والدفاعية للدولة لمواجهة الوضع الدولي المتغيّر.

وحسب الوكالة الكورية، قدّم المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب تقريراً في الاجتماع تضمّن تحليلاً للوضع الأمني ​​في شبه الجزيرة الكورية، حيث أشار إلى أن هذا الوضع يتدهور بشكلٍ حاد بسبب “الاستفزازات العسكرية المجنونة من القوى المعادية”، التي تتجاهل تحذيرات كوريا الديمقراطية وصبرها.

وقال التقرير: إن المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب أقرّ بضرورة اتخاذ إجراءات مضادة قامعة وهجومية دائماً وبشكل فوري وحاسم، والالتزام المستمر بمبدأ الردّ “إجراء مقابل إجراء”.

وطرح المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب مهامّ لتطوير السياسة الخارجية بشكل مستقل وأكثر نشاطاً، على أن تقوم كلياً على مبادئ “حماية حقوق ومصالح الدولة، بما في ذلك مواصلة تعزيز التضامن مع الدول التي تعارض الاستراتيجية الشريرة للهيمنة الأمريكية على العالم”.

كذلك ذكر المكتب السياسي في تقريره أن هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لتعزيز قدرات كوريا الديمقراطية الدفاعية والمضي قدماً في تحسين أسلحة ومعدات جيش البلاد بوتيرة سريعة، وفقاً للتغيّرات المعقدة والخطيرة الحالية.