تحضيرات استثنائية لقمة الأهلي والجيش.. والرؤية الفنية تكشف أبعادها

حلب – محمود جنيد

تستضيف صالة الحمدانية الدولية بحلب مساء اليوم الاثنين أولى حلقات سلسلة الدور نصف النهائي “الفاينال فور” بين أهلي حلب حامل اللقب وصاحب الأرض والجمهور وضيفه الجيش.

تحضيرات استثنائية لحدث اليوم جرت على الجانب الأهلاوي، إذ دخل الفريق بمعسكر مغلق انضم له المحترف الجديد صانع الألعاب الأمريكي مايلز كارتر إلى جانب مواطنيه ويغنز وفيكتور تحت قيادة المدرّب غسان سركيس، بينما نظمت إدارة النادي بالتعاون مع رابطة المشجعين مسيرة سيارات جابت شوارع المدينة قبل أن تحطّ رحالها في صالة الحمدانية لمتابعة مران الفريق الأخير قبل لقاء اليوم وتشجيعه.

مدرّب فريق الجلاء السابق د. عبود شكور توقع في حديث لـ”البعث” أن تكون سلسلة المنافسة بين أهلي حلب والجيش أقوى من الأخرى بين الوحدة والنواعير، مشيراً إلى أن أوراق طرفي مواجهة الحمدانية اليوم مفتوحة وواضحة المعالم، إذ يعرف الفريقان بعضهما جيداً، مع استثناء غامض بالنسبة لفريق الجيش وهو محترف الأهلي الجديد كارتر.

وأكد شكور أن الفريقين يمتلكان مفاتيح لعب جيدة وتحديداً الجيش الذي اكتملت صفوفه بقدوم المحترفين عبادة وبيكوفيتش، اللذين فتحا المجال لكل من رامي مرجانة وطارق الجابي للتحرّر من الضغط الدفاعي وتقديم إنتاج أفضل مما كان عليه خلال مرحلة الدوري المنتظم، مع ميزة التوظيف الجيد للاعبين وقالب اللعب الجماعي المميز، أما أهلي حلب (يضيف الشكور) فهو يمتلك عناصر قوية جداً، سواء من تحت السلة أو خارج القوس، وفي حال كان الفريق بيومه سيخلق مشكلات كبيرة لمنافسه الجيش.

ويرى مدرّب الجلاء الأسبق الذي سبق وأن واجه الأهلي والجيش الموسم الفائت أن المستوى سيكون متقارباً بين الفريقين، والمباراة ستكون ندية مغلقة حتى اللحظات الأخيرة منها، ولاسيما مع موازنة بيكوفيتش لنسبة الطول بين الفريقين مع قدومه لصفوف الجيش، الذي سيكون مرتاحاً لغياب توفيق الصالح عن صفوف الأهلي الذي سيكون لزاماً على لاعبيه عبد الوهاب الحموي وبلال أطلي وجميل صدير على الموعد لتغطية غيابه.

وشدّد شكور على ضرورة تحلي كل فريق بالصبر والنفس الطويل، مؤكداً أن من سيدافع بصورة أفضل هو من ستكون له الغلبة، متمنياً التوفيق للأهلي والجيش وأن يقدم الفريقان مواجهة لائقة، عكس مباراة الوحدة والنواعير يوم أمس التي لم ترق لمستوى الفاينال فور!.