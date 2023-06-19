توفر بوابات إنترنت جديدة في حماة وحمص

أعلنت الشركة السورية للاتصالات عن توفر عدد من بوابات الإنترنت (اي دي اس ال تراسل) في بعض المراكز الهاتفية بمحافظتي حماة وحمص.

وأوضحت الشركة أن البوابات متوافرة في مراكز شطحا والمحروسة وفريكة وديرشميل بمحافظة حماة، وفي مركزي قطينة وتلبيسة بمحافظة حمص، مشيرةً إلى أن أولوية التخديم ستكون لطلبات الانتظار وفقاً للأقدمية، كما سيتم تأمين البوابات تدريجياً في باقي المراكز الهاتفية.

ودعت الشركة مشتركيها الراغبين بالحصول على بوابات إلى مراجعة أحد المراكز الهاتفية المذكورة عند ورود رسالة منها، من أجل تقديم طلب ليتم تخصيصهم بالخدمة.