19-يونيو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

توفر بوابات إنترنت جديدة في حماة وحمص

البعث أونلاين 

أعلنت الشركة السورية للاتصالات عن توفر عدد من بوابات الإنترنت (اي دي اس ال تراسل) في بعض المراكز الهاتفية بمحافظتي حماة وحمص.

وأوضحت الشركة أن البوابات متوافرة في مراكز شطحا والمحروسة وفريكة وديرشميل بمحافظة حماة، وفي مركزي قطينة وتلبيسة بمحافظة حمص، مشيرةً إلى أن أولوية التخديم ستكون لطلبات الانتظار وفقاً للأقدمية، كما سيتم تأمين البوابات تدريجياً في باقي المراكز الهاتفية.

ودعت الشركة مشتركيها الراغبين بالحصول على بوابات إلى مراجعة أحد المراكز الهاتفية المذكورة عند ورود رسالة منها، من أجل تقديم طلب ليتم تخصيصهم بالخدمة.

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