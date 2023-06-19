ريف دمشق في الصدارة الاستثمارية.. ومتابعة حكومية “راجعة” و”لاحقة” لميدانيات التصنيع الزراعي

دمشق – علي بلال قاسم

مع إدراك الحكومة لحيوية “المتابعة الميدانية الراجعة أو اللاحقة” لمراحل تنفيذ أي مشروع استثماري، بدءاً من منح التراخيص وصولاً إلى الإنتاج الفعلي، يبقى الشغل الشاغل والتعويل الكبير من منظور استراتيجي على مشروعات التصنيع الزراعي المطلوبة في هذه الظروف بالذات لناحية تأمين موادها الأولية من السوق المحلية، ورواج منتجاتها في السوق الخارجية، بتوقيت يربط مع ضرورات الاستثمار في قطاع تطوير الأبحاث الزراعية وتوظيفها في تنمية القطاع الزراعي.

وما يدلل على قيمة توجهات من هذا القبيل هو عدد إجازات الاستثمار الممنوحة في هذا القطاع والتي بلغت – حسب البيانات الرسمية – 16 مشروعاً تؤمن 1299 فرصة عمل بتكلفة تقديرية 122 مليار ليرة، في وقت وصل عدد المشاريع التي بدأت الإنتاج الفعلي إلى 13 مشروعاً، بينما بدأت 7 مشروعات تركيب الآلات لبدء الإنتاج التجريبي و19 مشروعاً حصلت على تراخيص البناء وتمت المباشرة بتنفيذ البنى التحتية، علماً أن عدد المشاريع الممنوحة إجازة استثمار منذ بداية العام الجاري بلغ 8 مشروعات في قطاعات الصناعات الزراعية والغذائية والبطاريات والأسمدة الزراعية العضوية والأدوية البشرية والبيطرية والخيوط، وتؤمن 575 فرصة عمل وتصل قيمتها الاستثمارية إلى نحو 320 مليار ليرة.

ومع أن تقرير هيئة الاستثمار السورية – الذي حصلت “البعث” على نسخة منه – يقرّ بإجمالي مشاريع حاصلة على إجازة استثمار وفق قانون الاستثمار 60 مشروعاً بقيمة استثمارية نحو ألفي مليار ليرة تؤمن 4887 فرصة عمل، فإن المعلومة التي تثير الاهتمام تتمثل بتركز النسبة الأكبر من المشاريع في محافظة ريف دمشق – كما كل عام – لتبلغ 29 مشروعاً بكلفة 231 مليار ليرة، فيما بلغ عدد المشاريع المرخصة في محافظة حماة 12 مشروعاً بكلفة تقديرية 61 مليار ليرة، أما المشاريع المقامة في محافظة اللاذقية فبلغت 6 مشاريع بكلفة تقديرية 329 مليار ليرة، وفي محافظة حمص 5 مشاريع بكلفة تقديرية 189 مليار ليرة، و3 مشاريع في محافظة السويداء بكلفة 49 مليار ليرة، ومشروع واحد في محافظة طرطوس بكلفة تقديرية 48 مليار ليرة، و4 مشاريع في محافظة حلب.

وقطاعياً فقد بلغت المشاريع المنفذة في الصناعات الغذائية 16 مشروعاً بحجم استثمار 122 مليار ليرة، والصناعات الكيميائية 12 مشروعاً بحجم استثمار 210 مليارات ليرة. أما مشاريع الصناعات المعدنية فبلغت 8 مشاريع بحجم استثمار 551 مليار ليرة، و5 مشاريع للصناعات الدوائية بحجم استثمار287 مليار ليرة.

وبالعودة إلى الأولوية الأهم في “الهرم القطاعي للدولة” فقد بلغ عدد الإجازات الممنوحة للصناعات الغذائية 16 إجازة، 6 مشاريع منها في محافظة حماة و6 في محافظة ريف دمشق، ومشروعين في محافظة اللاذقية، ومشروع واحد في كل من محافظتي حمص والسويداء، لتبلغ الكلفة التقديرية الإجمالية لهذه المشاريع 122 مليار ليرة سورية، من المتوقع أن توفر 1299 فرصة عمل.

وفي بيانات كلية لحجوم الاستثمارات فقد بلغ إجمالي المشاريع الحاصلة على إجازة استثمار وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021/ 60 مشروعاً بقيمة استثمارية نحو 2000 مليار ليرة توفر 4887 فرصة عمل، منها 10 مشاريع في عام 2021 بقيمة استثمارية نحو 750 مليار ليرة وفّرت 637 فرصة عمل، و42 مشروعاً في عام 2022 بقيمة استثمارية نحو 900 مليار ليرة وفّرت 3675 فرصة عمل، و8 مشاريع حتى الشهر الخامس لعام 2023 بقيمة استثمارية نحو 320 مليار ليرة وفّرت 575 فرصة عمل.