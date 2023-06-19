19-يونيو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

غياب حزين لسلتنا الناشئة عن البطولة العربية

رياضة صحيفة البعث 

تقام حالياً في العاصمة الأردنية عمّان البطولة العربية لكرة السلة للناشئين والناشئات دون 16 عاماً في نسختها الـ20 والتي تستمر حتى 26 حزيران الجاري بمشاركة أربعة منتخبات في كل فئة، وهي مصر وتونس والجزائر والأردن، وما يحزّ في النفس غياب منتخبنا الوطني للفئتين عن المشاركة في البطولة التي تعتبر محطة مهمة استعداداً للمشاركات القادمة.

رئيسُ اتحاد كرة السلة طريف قوطرش أوضح لـ “البعث” أن اتحاد اللعبة دائماً يحبذ المشاركة في البطولات العربية، وخاصة بالفئات العمرية الصغيرة، لما لها من أهمية بالغة للاعبين واللاعبات على الاحتكاك مع كافة المنتخبات العربية المتقدمة بالفئتين، حيث كان الطموح المشاركة في البطولة وخاصة بفئة الناشئات لعدة أسباب أهمها كونها محطة استعدادية للاعبات منتخبنا اللواتي يتحضرنّ الآن للمشاركة في بطولة آسيا للمستوى الأول (أ)، موضحاً أن عدم المشاركة بالبطولة يعود إلى أن موعدها تزامن مع الامتحانات الدراسية للاعبات (كون أغلب لاعبات المنتخب من الصفوف الانتقالية) وحتى انتهاء الامتحانات لم يكن هناك متسع من الوقت لإعداد المنتخب بشكل لائق (10 أيام فقط) ورغم ذلك يسعى الاتحاد لتأمين معسكر خارجي للمنتخب قبيل المشاركة في بطولة آسيا المقبلة.

وبيّن قوطرش أن هناك خطة متكاملة لتحضير كافة منتخباتنا الوطنية، وخاصة بالفئات العمرية التي ستكون الرافد الأساسي للمنتخبات الأولى سواء للرجال أو السيدات.

عماد درويش  

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