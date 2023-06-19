غياب حزين لسلتنا الناشئة عن البطولة العربية

تقام حالياً في العاصمة الأردنية عمّان البطولة العربية لكرة السلة للناشئين والناشئات دون 16 عاماً في نسختها الـ20 والتي تستمر حتى 26 حزيران الجاري بمشاركة أربعة منتخبات في كل فئة، وهي مصر وتونس والجزائر والأردن، وما يحزّ في النفس غياب منتخبنا الوطني للفئتين عن المشاركة في البطولة التي تعتبر محطة مهمة استعداداً للمشاركات القادمة.

رئيسُ اتحاد كرة السلة طريف قوطرش أوضح لـ “البعث” أن اتحاد اللعبة دائماً يحبذ المشاركة في البطولات العربية، وخاصة بالفئات العمرية الصغيرة، لما لها من أهمية بالغة للاعبين واللاعبات على الاحتكاك مع كافة المنتخبات العربية المتقدمة بالفئتين، حيث كان الطموح المشاركة في البطولة وخاصة بفئة الناشئات لعدة أسباب أهمها كونها محطة استعدادية للاعبات منتخبنا اللواتي يتحضرنّ الآن للمشاركة في بطولة آسيا للمستوى الأول (أ)، موضحاً أن عدم المشاركة بالبطولة يعود إلى أن موعدها تزامن مع الامتحانات الدراسية للاعبات (كون أغلب لاعبات المنتخب من الصفوف الانتقالية) وحتى انتهاء الامتحانات لم يكن هناك متسع من الوقت لإعداد المنتخب بشكل لائق (10 أيام فقط) ورغم ذلك يسعى الاتحاد لتأمين معسكر خارجي للمنتخب قبيل المشاركة في بطولة آسيا المقبلة.

وبيّن قوطرش أن هناك خطة متكاملة لتحضير كافة منتخباتنا الوطنية، وخاصة بالفئات العمرية التي ستكون الرافد الأساسي للمنتخبات الأولى سواء للرجال أو السيدات.

عماد درويش