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19-يونيو-2023
غياب حزين لسلتنا الناشئة عن البطولة العربية
بطولة جديدة للكاراتيه.. ومشاركة نوعية في الدورة العربية
رغم المعاناة والاحتلال.. طلاب الحسكة يصرون على مواصلة مسيرة التعليم
“أسلاك شائقة”.. كوميديا سوداء لم تغرّد خارج سرب حياتنا
قصص قصيرة مرعبة لأمين الساطي
جريدة البعث
يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي
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19-يونيو-2023
19-يونيو-2023
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جمعية حماية المستهلك بدمشق: الفاكهة ترتفع ٦٠% عن العام الماضي والتصدير في مقدمة الأسباب
ريف دمشق في الصدارة الاستثمارية.. ومتابعة حكومية ميدانية راجعة ولاحقة لميدانيات مشروعات التصنيع الزراعي
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