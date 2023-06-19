معاون وزير الإعلام أمام لجنة الإعلام العربي: ميثاق شرف لمنع تحوّل بعض الوسائل إلى منصّات للإرهابيين

ووافق المجتمعون على أن تقوم المملكة المغربية بتصميم هذه المنصّة واستضافة مقرّها.

وأكّد أحمد ضوا معاون وزير الإعلام خلال الاجتماع ضرورة أن يكون المحتوى الإعلامي يعبّر عن الموقف الجماعي العربي، وأن تكون هناك لجنة إشراف على المحتوى الذي سيتم نشره عبر المنصة المذكورة.

كذلك أقرّ الاجتماع الاقتراحات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، واعتبار مدينة القدس عاصمة دائمة للإعلام العربي، إضافةً إلى تأكيد قيام وسائل الإعلام العربية ببث برامج دورية عن مدينة القدس تدحض أكاذيب كيان الاحتلال الإسرائيلي حول المدينة.

وتبنّى المجتمعون مشروع قرار ينصّ على أن تكون العاصمة البحرينية المنامة هي عاصمة الإعلام العربي لعام 2024 وفقاً لاقتراح سابق تم تبنّيه من الدورة الـ98 للجنة.

وناقش المجتمعون أيضاً دور الإعلام العربي في التصدّي لظاهرة الإرهاب، حيث أكّد ضوا ضرورة وضع ميثاق شرف إعلامي يمنع تحوّل بعض وسائل الإعلام إلى منصّات للتنظيمات الإرهابية، إضافةً إلى إدانة الإجراءات الغربية الهادفة إلى تقييد المحتويات الإعلامية التي لا تتفق مع توجّهاتها السياسية والاقتصادية.

إلى ذلك، بحث المجتمعون تعزيز قدرات الإعلاميين العرب ومدى تأثير الذكاء الاصطناعي على الكادر البشري، والمقترحات المقدمة من بعض الدول بهذا الخصوص.

يُذكر أن الدورة العادية الـ99 للجنة الدائمة للإعلام العربي المنعقدة في المغرب اليوم، والدورة العادية الـ17 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب التي ستلتئم غداً، تأتيان تحضيراً للدورة العادية الـ53 لمجلس وزراء الإعلام العرب التي ستنعقد بعد غدٍ الأربعاء في الرباط.