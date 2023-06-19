“نيوزويك”: الفقر يقتل نحو 200 ألف أميركي سنوياً

واشنطن – وكالات نسب الفقر في الولايات المتحدة تتزايد وتصبح مقلقة بتأثيرها، حيث تشير دراسة شاركت فيها مجلّة “نيوزويك” الأميركية إلى أنّ عدد وفيات الأميركيين نتيجة الفقر وصل إلى نحو 200 ألف شخص.

وذكرت المجلة اليوم الاثنين، أنّ دراسةً حديثة منشورة، أشارت إلى أنّ الولايات المتحدة تعاني من “الظلم الذاتي” عندما يتعلق الأمر بالفقر، حيث يزداد الأغنياء ثراءً، بينما يموت الآلاف الذين يعيشون من دون موارد كافية، كل عام في الولايات المتحدة.

ووجدت الأبحاث التي أجرتها جامعة كالفورنيا، أنّ وفاة 183 ألف أميركي تتراوح أعمارهم بين 15 عاماً وما فوق، في عام 2019 فقط، يمكن أن تُعزى إلى الفقر، الذي يطلق حين يقلّ دخل الفرد عن 50% من متوسط الدخل في الولايات المتحدة.

وبلغ متوسط دخل الأسرة الأميركية 69560 دولاراً، في عام 2019، كما قدّر مكتب الإحصاء الأميركي، في العام نفسه، أنّ نحو 34 مليون أميركي يُشكّلون ما نسبته 10.5% من السكان، يعيشون في الفقر، بحسب الدراسة.

ولا يزال الفقر يمثّل مشكلةً كبيرة في الولايات المتحدة، حيث لفت استطلاع أجرته “نيوزويك” بالشراكة مع شركة للأبحاث والاستطلاعات إلى أنّ معاناة البلاد من الفقر، هي أكثر بكثير مما هو عليه في البلدان الأخرى ذات المستويات المماثلة من الثروة الموزّعة، الأمر الذي يُعتبر مصدر قلقٍ لغالبية الأميركيين.

ووجد الاستطلاع، الذي أُجري على عيّنة من 1500 ناخب مؤهّل في الولايات المتحدة، أنّ نحو 53% من الأميركيين “قلقون للغاية” بشأن مستوى الفقر في البلاد، كما صرّح ما نسبته 21% من الأميركيين الذين أجابوا على الاستطلاع، بأنّهم لا يكسبون ما يكفي من المال من وظيفتهم الأساسية لدفع الفواتير أو الحفاظ على مستوى معيشة أسرهم، بينما يعمل 52% في وظائف متعددة لمواجهة تكاليف المعيشة اليومية.

وكانت الفئة العمرية التي تضم أكبر نسبة من الأشخاص في الاستطلاع، الذين يؤدون أكثر من وظيفة واحدة، تتراوح بين 35 و44 عاماً، حيث يعمل 77% من المشاركين في عدة وظائف.

وأشارت “نيوزويك” إلى أنّ مستوى الفقر في الولايات المتحدة، هو نتيجة مباشرة للسياسات الاجتماعية الضعيفة التي تتبعها الحكومة، والتي هي نتيجة مباشرة لضعف الفاعلين السياسيين.

وفي شأنٍ متصل، أشارت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية إلى ارتفاع عدد المشردين في الشوارع والملاجئ في جميع أنحاء الولايات المتحدة على نطاق واسع هذا العام.

ووجدت مراجعة “وول ستريت جورنال” للبيانات من جميع أنحاء البلاد، أنّ الزيادات أصبحت أكثر حدّة مما كانت عليه في السنوات الأخيرة مع انتهاء الحماية في حقبة الوباء وارتفاع تكاليف الإسكان.

واستعرضت الصحيفة بيانات من 150 كياناً يعمل على تعداد عدد الأشخاص المشردين في مناطق تتراوح من مدن إلى ولايات بأكملها، فقد أبلغ أكثر من 100 مكاناً عن زيادات في أوائل عام 2023 مقارنةً بعام 2022، وتشير الأرقام مجتمعة إلى أنّ الولايات المتحدة قد تشهد ارتفاعاً أكثر حدّة مما كانت عليه في السنوات الأخيرة، كما شهدت معظم المناطق الحضرية الرئيسية التي أبلغت عن البيانات حتى الآن زيادات، بما في ذلك شيكاغو وميامي وبوسطن وفينيكس.