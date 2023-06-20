الثعالب تهاجم موسكو وضواحيها

شهدت عدة مدن في منطقة موسكو وبعض الأحياء السكنية في العاصمة نفسها غزوا حقيقيا للثعالب.

ويقول سكان حي “سخودنيا” السكني: إن الثعالب تخرج من الغابة وتتجول ليلا ونهارا في الساحات وبالقرب من بوابات المنازل وتخيف الكبار والصغار.

والثعالب تزداد جرأة هناك، فقد سجلت حالات سرقة الأمتعة الشخصية من الناس، وتثير الحيوانات البرية الحمراء الخوف في القرى المحلية.

يوضح الخبراء أن الناس دائما لديهم شيء تستفيد منه الثعالب مثل حظائر الدجاج في القرى أو حاويات بها نفايات في المدن.

ويقول الخبراء: إذا عاش ثعلب معك في المنزل فإنه هادئ وودي، ولا يمكنك أن تلاطفه فحسب بل وتمسك به من ذيله بيديك. لكن الثعالب البرية أمر مختلف تماما. ويجب ألا ننسى أنها حاملة لداء الكلب القاتل وهي عدوانية ويجب أن تعيش في الغابة. لكنها تركض في جنوب العاصمة وحول منطقة زيابليكوفو ليس بسبب أنها تواجه جوعا، بل يعود اللوم إلى العمال الذين بدأوا الحفر في واد محلي وقطعوا الشجيرات التي تعيش فيها عائلة كبيرة من الثعالب.

وفي مدينة خيمكي بضواحي موسكو أعلن السكان المحليون عن حملة جمع التبرعات للقبض على الثعالب. وجمع السكان الأموال ليتم القبض عليها وإرسالها إلى الظروف التي ينبغي أن تعيش فيها.