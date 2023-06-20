الزراعة وبطركية أنطاكية للروم الأرثوذكس يبحثان التعاون في المشاريع التنموية

بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا، مع المدير العام لدائرة العلاقات المسكونية والتنمية في بطركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس الأرشمندريت ملاتيوس شطاحي والوفد المرافق، سبل تعزيز التعاون لإقامة عدد من المشاريع التنموية المستدامة في المرحلة القادمة.

وأعرب الوزير قطنا عن استعداد الوزارة لدعم المشاريع التي تنفذها البطركية في المحافظات وتطويرها لتوسيع عدد المستفيدين منها، والتأسيس لتعاون تنموي جديد بهدف الانتقال من الزراعة التقليدية إلى الحديثة، وإدخال تقانات متطورة ومعدات وأدوات جديدة تساعد على الاستفادة من كامل المحاصيل ومخلفاتها في عملية التصنيع الزراعي.

من جهته استعرض شطاحي أهم المشاريع التي تنفذها الدائرة المسكونية حالياً وكيفية التدخل في عدد من المناطق لتحقيق التنمية وتحسين سبل العيش للأسر المستفيدة، لافتاً إلى ضرورة تطوير التعاون مع وزارة الزراعة في هذا المجال.

حضر الاجتماع منسقة البرنامج الزراعي من الدائرة المسكونية ربا خصروف، ومنسقة المشاريع الإغاثية من منظمة “كاريتاس سورية” زينة ديوب، وعدد من المعنيين بالوزارة.