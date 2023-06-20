القوات العراقية تقبض على 5 إرهابيين

بغداد – سانا

ألقت القوات العراقية القبض على خمسة إرهابيين من تنظيم (داعش) الإرهابي في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن وكالة الاستخبارات العسكرية قولها في بيان اليوم: “بعمليات نوعية واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة تمّ نصب كمائن محكمة في عدة مناطق بمحافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين أسفرت عن إلقاء القبض على 5 إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب”.

وكانت القوات العراقية ألقت القبض أمس على إرهابي في محافظة صلاح الدين وسط البلاد.