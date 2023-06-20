المؤسسة العامة للأعلاف تعدل كميات المقنن العلفي للمربين

دمشق – البعث

عدّلت المؤسّسة العامة للأعلاف المقنن العلفي الممنوح لمربي الأغنام والماعز للدورة العلفية الحالية في كافة المحافظات من 6 كغ نخالة للرأس الواحد إلى 10 كغ نخالة للرأس، والمقنن العلفي الممنوح لمربي الأبقار من 25 كغ نخالة و100 كغ جاهز حلوب للرأس الواحد إلى 50 كغ نخالة و100 كغ جاهز حلوب للرأس الواحد، حيث يحقّ للمربين الذين استلموا مخصّصاتهم استلام الكمية الإضافية من مادة النخالة إن رغبوا بذلك.

ويأتي هذا التعديل استجابة لمطالب المربين في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء، وذلك وفق ما يتناسب مع المخازين المتوفرة في المؤسّسة.