شولتز: ألمانيا تدعم الاستثمار ثنائي الاتجاه مع الصين

ونقلت وكالة شينخوا عن شولتز قوله خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ: إن “دالجانب الألماني يرحّب بالتنمية والازدهار في الصين، وهو الأمر الذي يساعد على تعزيز السلام والاستقرار العالميين”.

كذلك، تعهد بأن ألمانيا ملتزمة بتطوير علاقات مستقرة مع الصين، ومستعدة لزيادة تعزيز التبادلات الثنائية وتعميق التعاون متبادل المنفعة، والتوصل إلى مزيد من التوافق للتعاون في مكافحة تغير المناخ وتعزيز التنمية الخضراء من بين قضايا أخرى.

وأضاف: إن ألمانيا تدعم الاستثمار ثنائي الاتجاه وستوفر بيئة أعمال سليمة للشركات الصينية للاستثمار في البلاد.