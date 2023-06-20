20-يونيو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

شولتز: ألمانيا تدعم الاستثمار ثنائي الاتجاه مع الصين

أخبار صحيفة البعث 

برلين – سانا   

قال المستشار الألماني أولاف شولتز اليوم: إن بلاده ترفض جميع أشكال فكّ الارتباط مع الصين.

ونقلت وكالة شينخوا عن شولتز قوله خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ: إن “دالجانب الألماني يرحّب بالتنمية والازدهار في الصين، وهو الأمر الذي يساعد على تعزيز السلام والاستقرار العالميين”.

كذلك، تعهد بأن ألمانيا ملتزمة بتطوير علاقات مستقرة مع الصين، ومستعدة لزيادة تعزيز التبادلات الثنائية وتعميق التعاون متبادل المنفعة، والتوصل إلى مزيد من التوافق للتعاون في مكافحة تغير المناخ وتعزيز التنمية الخضراء من بين قضايا أخرى.

وأضاف: إن ألمانيا تدعم الاستثمار ثنائي الاتجاه وستوفر بيئة أعمال سليمة للشركات الصينية للاستثمار في البلاد.

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