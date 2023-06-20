صفي الدين: من يسكت عن الحصار الأميركي للبنان منحاز

بيروت – سانا

أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله هاشم صفي الدين أنّ من يسكت عن الحصار الأميركي للبنان، ويغطّي ما تفعله الولايات المتحدة من إعاقة إقامة علاقات طبيعية مع سورية، هو منحاز وليس حيادياً.

وقال صفي الدين في تصريح له: إن الولايات المتحدة الأميركية تمنع لبنان من أن يصل إلى تأمين الكهرباء بالحد الأدنى المتاح والممكن، مشيراً إلى أنه مضت قرابة السنتين على الوعود الأميركية بالغاز المصري والكهرباء عبر سورية، غير أن الولايات المتحدة تمنع لبنان من أن يصل إلى تأمين احتياجاته من الكهرباء.