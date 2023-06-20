عودة الكهرباء إلى بلدات ريف دير الزور الشمالي

أعادت الشركة العامة لكهرباء دير الزور اليوم التغذية الكهربائية إلى بلدات مظلوم وخشام وطابية جزيرة بريف المحافظة الشمالي، التي انقطعت عنها الكهرباء مساء الجمعة الماضي، بسبب انهيار عدد من الأبراج وأعمدة التوتر الكهربائي جراء سرقة الأكبال والمعدات.

وذكر مدير الشركة العامة لكهرباء دير الزور المهندس خالد الفهد في تصريح لمراسل سانا أن ورشات المؤسسة تمكنت من إعادة التغذية الكهربائية إلى بلدات الريف الشمالي، بعد أن قامت بتركيب 3 أبراج و8 أعمدة لخط التوتر المتوسط بطول حوالي 1200 متر.