مباحثات سورية عراقية لتعزيز التعاون القضائي

بغداد – سانا

بحث وزير العدل العراقي خالد شواني مع سفير سورية في العراق صطام جدعان الدندح سبل تعزيز التعاون المشترك بين العراق وسورية في المجالات العدلية والقضائية.

ووفقا لبيان صدر عن وزارة العدل العراقية وتلقت سانا نسخة منه، فإن “الوزير شواني أكد عمق العلاقات بين سورية والعراق والروابط التاريخية والاجتماعية وضرورة تعزيزها، بما ينفع الشعبين الشقيقين”.

ولفت البيان إلى أن الجانبين بحثا سبل تفعيل مذكرة التفاهم في المجالات القانونية ‏والعدلية بين وزارتي العدل العراقية والسورية وتبادل المحكومين بين البلدين.

بدوره نوه السفير الدندح في تصريح اليوم بدعم العراق لسورية في جميع المجالات، وخاصة في كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب بعض المحافظات السورية.

وأكد السفير الدندح على أهمية التنسيق في جميع المجالات وتبادل الزيارات والخبرات والمعلومات بين البلدين، بما يعزز العمل المشترك.

ولفت السفير الدندح إلى أن اللقاء بين الجانبين أسفر عن الاتفاق على ضرورة معالجة أوضاع السوريين المخالفين لشروط الإقامة في العراق.