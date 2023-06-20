20-يونيو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

نمل يقطع الإنترنت عن قرية أسبوعاً

الصفحة الاخيرة صحيفة البعث 

تسببت مستعمرة نمل استقرت في صندوق توزيع كابلات للاتصالات، واتخذته عشاً للتزاوج بالقرب من قرية والدنبورغ غرب ألمانيا، في انقطاع خدمة الإنترنت عن القرية.

وأثارت الحشرات غضب السكان لجعلهم يقضون أسبوعاً كاملاً دون أن يتمكنوا من إجراء مكالمة هاتفية أو البحث عبر الإنترنت عن كيفية التخلص من النمل.

وأوضحت شركة لمكافحة الحشرات أن فترة التزاوج النموذجية للنمل تكون في فصل الربيع، وتغادر بعد ذلك بحثاً عن عش جديد.

وفي أثناء زحف النمل يترك وراءه إفرازات تحتوي على ما يصل إلى 2 ملليغرام من حمض الفورميك، وهي مادة تذيب المعادن والأنسجة، ويفرزها النمل للدفاع عن نفسه ضد الأعداء الطبيعيين، ولكن لا تحميه من المبيد الحشري.

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