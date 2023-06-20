نمل يقطع الإنترنت عن قرية أسبوعاً

تسببت مستعمرة نمل استقرت في صندوق توزيع كابلات للاتصالات، واتخذته عشاً للتزاوج بالقرب من قرية والدنبورغ غرب ألمانيا، في انقطاع خدمة الإنترنت عن القرية.

وأثارت الحشرات غضب السكان لجعلهم يقضون أسبوعاً كاملاً دون أن يتمكنوا من إجراء مكالمة هاتفية أو البحث عبر الإنترنت عن كيفية التخلص من النمل.

وأوضحت شركة لمكافحة الحشرات أن فترة التزاوج النموذجية للنمل تكون في فصل الربيع، وتغادر بعد ذلك بحثاً عن عش جديد.

وفي أثناء زحف النمل يترك وراءه إفرازات تحتوي على ما يصل إلى 2 ملليغرام من حمض الفورميك، وهي مادة تذيب المعادن والأنسجة، ويفرزها النمل للدفاع عن نفسه ضد الأعداء الطبيعيين، ولكن لا تحميه من المبيد الحشري.