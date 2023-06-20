وزيرا الخارجية والصناعة يبحثان مع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية تعزيز العمل المشترك

كذلك، بحث وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار مع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وعدد من رؤساء الاتحادات النوعية العربية سبل تفعيل عمل الاتحادات العربية، ومكاتبها الإقليمية في سورية لتعزيز العمل العربي الاقتصادي المشترك.

وتم خلال اللقاء الذي جرى في مقرّ وزارة الصناعة مناقشة التحضيرات لإقامة مؤتمر استثماري موازٍ للاجتماع الـ58 للاتحادات العربية النوعية المتخصصة التابعة للمجلس في دمشق خلال شهر تشرين الثاني القادم، وضرورة عقد لقاءات مكثفة بين المعنيين في وزارة الصناعة ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية لوضع خارطة للمشاريع الصناعية ذات الأولوية لفترة إعادة الإعمار لتقديمها خلال المؤتمر.

الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أكد أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز دور مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في تنمية اقتصادات الدول الأعضاء، وتنسيق السياسات التجارية والصناعية والزراعية في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم والدول العربية بشكل خاص، ما يتطلب التركيز على قضايا التنمية المستدامة والفرص العادلة لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها الدول الأعضاء في المجلس.

من جهته وزير الصناعة الدكتور جوخدار قدّم عرضاً عن واقع الصناعة السورية والرؤية المستقبلية لها مشيراً إلى أن توجه الوزارة خلال المرحلة الحالية يتركز على تطوير قطاع الصناعات الزراعية الغذائية للحفاظ على الأمن الغذائي في سورية، إضافةً إلى إقامة صناعات استراتيجية.

بدوره أشار الدكتور أحمد سودين رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتسويق العقاري إلى أن دفع العجلة الاستثمارية في سورية يحتاج إلى خطوات عملية وجهد وتنسيق عميق في ظل وجود قوانين تحفز على الاستثمار، وتواجد للمدن الصناعية في عدة محافظات على الأرض السورية.

شارك في اللقاء رئيس الاتحاد العربي للأسر المنتجة محمد عبد الباسط قدح ونائب رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتسويق العقاري بشار سمحة ومستشار الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية نزار عبد الغني السيسي ومعاونا وزير الصناعة المهندس أسعد وردة وأيمن الخوري ومدير التخطيط والعلاقات الدولية في وزارة الصناعة الدكتور مطيع الريم.