أربعة صرافات لـ”التجاري” في الأشرفية بحلب

وضع المصرف التجاري السوري كوة الأشرفية في الخدمة، والتي تتضمن أربعة صرافات تخدم حي الأشرفية والمناطق المجاورة.

وأوضح مدير فرع 6 للمصرف التجاري بحلب إبراهيم مقداد أن الصرافات الأربعة تسهم بتلبية حاجة المواطنين في المنطقة والمناطق المجاورة، حيث انضمت لشبكة الصرافات بالمدينة والبالغ عددها 23 صرافاً.

وبين مقداد أنه جرى العمل على وضع الصرافات بالخدمة، وبذل كل الجهود لتأمين تغذية مستمرة لها بالأوراق النقدية لتغطية حاجة المواطنين.

وأكد عدد من المواطنين أن وضع هذه الصرافات بالخدمة يخفف عنهم أعباء المواصلات والوقت والازدحام، وتغذيتها المستمرة تسهل عملية سحب الرواتب بسلاسة ويسر.