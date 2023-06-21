ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات نوفايا كاخوفكا إلى 41 شخصاً

موسكو – تقارير

أعلن رئيس حكومة مقاطعة خيرسون الروسية أندريه ألكسيينكو اليوم ارتفاع عدد وفيات فيضان مدينة نوفايا كاخوفكا الناجم عن تدمير جزئي لمحطة كاخوفكا الكهرومائية إثر القصف الأوكراني إلى 41 شخصاً.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن ألكسيينكو قوله: إن 3500 شخص تلقوا تطعيماً ضد الأمراض الخطيرة، كما تلقى أكثر من 2200 متضرّر من الفيضان مساعداتٍ مالية، مشيراً إلى أن نوفايا كاخوفكا تعود تدريجياً من وضع الطوارئ بسبب الفيضانات.

وكانت قوات نظام كييف استهدفت بسلسلة هجمات محطة كاخوفكا الكهرومائية في الـ6 من حزيران الجاري، ما أدّى إلى تدمير الجزء العلوي من المحطة وحدوث تصريف غير منظّم للمياه من السد المقام على نهر دنيبر.

ووصف المسؤولون الروس تدمير المحطة بالعمل الهمجي لنظام كييف بهدف حرمان شبه جزيرة القرم من المياه، فضلاً عن الآثار البيئية الكارثية والإنسانية الواسعة النطاق.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين العثور على أكثر من 170 جثة في مقابر جماعية، تعود لضحايا سقطوا بأيدي المسلحين الأوكرانيين في جمهورية لوغانسك الشعبية خلال أسبوع واحد.

ونقل موقع (RT) عن باستريكين قوله في حديث لوكالة تاس: “إن لجان التحقيق المحلية تقوم بعمل نشيط لدراسة المدافن العشوائية بالتعاون مع الخبراء من مركز الطب الشرعي ومكتب فحوصات الطب الشرعي، وخلال الأسبوع الماضي تم تفتيش 101 مدفن، وتم استخراج 171 جثة، تم تحديد هوية 132 شخصاً حتى الآن”.

وأفاد باستريكين ببدء عمل فرع مركز الطب الشرعي بمدينة دونيتسك، حيث سيبدأ خبراء من مناطق أخرى من ذوي الخبرة العملية في إجراء الفحوصات التنظيرية واللغوية والاقتصادية والإنشائية والتقنية وغيرها من أنواع فحوصات الطب الشرعي.

وفيما يخص محطة كاخوفكا الكهرومائية، أفاد باستريكين بأن لجنته تجري فحصاً بعد تدمير المحطة، وتحدّد هوية العسكريين الأوكرانيين المتورّطين في هذا الهجوم.

وقال باستريكين: “يتم تنفيذ عدد من الفحوصات والتحرّيات، كما يتم تحديد هوية أشخاص من بين أفراد الوحدات الأوكرانية الضالعين في هذه الجريمة”، موضحاً أنه “تم تسجيل الدمار الموجود، ويستمرّ في الوقت الحالي تحديد الأضرار الناجمة عن إغراق التجمعات السكنية بسبب تدمير السد، وكذلك رصد هذه العواقب الخطيرة”.

إلى ذلك، أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية اليوم أن قوات نظام كييف قصفت أراضي الجمهورية 25 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقل موقع (RT) عن بيان صادر عن المكتب نشر على صفحته في تليغرام قوله: “تم تسجيل 16 حادثة قصف بعيار 155 ملم من التشكيلات المسلحة الأوكرانية في اتجاه دونيتسك، و4 حوادث قصف بعيار 152 ملم في اتجاه غورلوفا، و4 حوادث قصف بعيار 155 ملم في اتجاه ياسينوفاتايا، إضافة إلى حادثة قصف واحدة بعيار 152 ملم في اتجاه فولنوفاخا”.