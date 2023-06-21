الحصاد شارف على الانتهاء بالحسكة.. وصرف قيم الأقماح بيومها

الحسكة – إسماعيل مطر

شارفت عمليات الحصاد على الإنتهاء في مختلف مناطق الحسكة بالنسبة لمحصولي القمح والشعير.

وبين المهندس ياسين حسن معاون دائرة الإنتاج الزراعي في مديرية الزراعة بالحسكة، أن المساحات المحصودة من القمح المروي بلغت 107300 هكتاراً من أصل 127600 هكتاراً، وفيما يتعلّق بمحصول القمح البعل بلغت 295 ألف هكتار من أصل 305 ألف هكتار، لافتاً إلى أن المساحات المحصودة بالنسبة الشعير المروي والبعل انتهت بشكل كامل، إضافةً إلى محصول العدس بشقيه المروي والبعل.

وفي السياق ذاته بين المهندس عبدالله عبدالله مدير فرع الشركة السورية للحبوب أن الكميات المسوّقة من محصول القمح لمراكز الثروة الحيوانية والطواريج وجرمز بمنطقة القامشلي بلغت 3342 طناً إضافةً إلى 4936 طناً من محصول الشعير، موضحاً أن عمليات التسويق تسير بشكل بطيء نتيجة نشر “الحواجز العسكرية” غير الشرعية من قبل ميليشيا “قسد” العميلة على الطرقات المؤدية لمراكز السورية للحبوب في القامشلي، وقيامهم بمصادرة محاصيل الفلاحين بقوة السلاح، وفرض ضرائب وغرامات عليهم.

ونوّه عبدالله بأن المصرف الزراعي جاهز لصرف قيم الأقماح التي وردت لمراكز الشراء وبشكل يومي دون أي تأخير.