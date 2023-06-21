الدفاع الروسية: إحباط عملية إرهابية بمسيرات أوكرانية

وأوضحت الوزارة وفق ما ذكرت وكالة سبوتنيك أن جميع الطائرات تم التعامل معها عن طريق الحرب الإلكترونية، وفقدت جميعها السيطرة وأسقطت دون وقوع إصابات أو أضرار.

من جانبه صرح حاكم منطقة موسكو أندري فوروبيوف بأنه في وقت مبكر من صباح اليوم سقطت طائرات مسيرة أوكرانية عند اقترابها من مستودعات إحدى الوحدات العسكرية في قرية كالينينيتس بمنطقة نارو فومينسك.