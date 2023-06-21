21-يونيو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

الدفاع الروسية: إحباط عملية إرهابية بمسيرات أوكرانية

البعث أونلاين 

موسكو – سانا   

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم إحباط عملية إرهابية لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف في منطقة موسكو بـ 3 طائرات مسيرة.

وأوضحت الوزارة وفق ما ذكرت وكالة سبوتنيك أن جميع الطائرات تم التعامل معها عن طريق الحرب الإلكترونية، وفقدت جميعها السيطرة وأسقطت دون وقوع إصابات أو أضرار.

من جانبه صرح حاكم منطقة موسكو أندري فوروبيوف بأنه في وقت مبكر من صباح اليوم سقطت طائرات مسيرة أوكرانية عند اقترابها من مستودعات إحدى الوحدات العسكرية في قرية كالينينيتس بمنطقة نارو فومينسك.

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