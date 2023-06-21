الرئيس الأسد يترأّس اجتماعاً لمجلس التعليم العالي: مجتمعنا مهيّأ للإنجاز العلمي لكنه لم ينجح حتى الآن في استثمار الجامعة لتحقيق هذا الإنجاز

دمشق – سانا

ترأس السيد الرئيس بشار الأسد اجتماعاً لمجلس التعليم العالي شارك فيه الفريق الوزاري المعني، وطرح خلاله المجلس رؤية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي للمرحلة المقبلة 2023 – 2030، والتي تقوم على العناوين الرئيسية للتعليم العالي.

وهي عناوين تنطلق من السياسات التعليمية، وضمناً سياسة الاستيعاب والخارطة التعليمية، والتعليم التقاني، والتحوّل الرقمي، والتعليم الجامعي الخاص، والبحث العلمي.

وتضع الرؤية التي جرى بحثها تلك العناوين وفق واقعها الحالي وتحدياتها والتوجه المستقبلي نحوها ضمن منظور يحدّد دور الجامعات في المجتمع والدولة، ويضع برامج العمل المرتبطة بالأولويات ضمن استراتيجية تنفيذية تحقق تلك الرؤية.

وفي حديثه خلال الاجتماع أكد الرئيس الأسد أن الجامعات بصفتها أداة للتعليم والبحث العلمي هي أحد أهم أعمدة المجتمع، وأداة رئيسية في تطوره ونمائه ترفع مستواه الفكري والمهني وبالمقابل فإن المجتمع يرفع مستوى الجامعات، لافتاً إلى أن مجتمعنا مهيّأ للإنجاز العلمي لكنه لم ينجح حتى الآن في استثمار الجامعة كأداة لتحقيق هذا الإنجاز.

وتؤدي أجهزة الدولة ومؤسساتها في مختلف القطاعات دوراً حيوياً في تنفيذ رؤية التعليم العالي وما تحمله من برامج وخطط للوصول إلى المخرجات المطلوبة التي تحتاجها الدولة والمجتمع في المرحلة المقبلة.