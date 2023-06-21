الرفيق الهلال: أبناء دير الزور أثبتوا بصمودهم وثباتهم أن محافظتهم مصنع الرجال

اختتمت الفروع الحزبية عقد مؤتمراتها السنوية، حيث عُقد اليوم المؤتمر السنوي لفرع دير الزور لحزب البعث العربي الاشتراكي بحضور الرفيق المهندس هلال الهلال الأمين العام المساعد للحزب، والرفيقين عضوَي القيادة المركزية للحزب، الدكتور محسن بلال رئيس مكتب التعليم العالي، وياسر الشوفي رئيس مكتبي التنظيم والتربية والطلائع، وذلك في مبنى محافظة دير الزور.

وافتتح الرفيق الهلال كلمته بنقل تحيّة ومحبّة السيد الرئيس بشار الأسد، الأمين العام للحزب، للرفاق أعضاء المؤتمر وعبرهم إلى أهالي المحافظة، مشيداً بصمود أبناء درّة الفرات الذين وقفوا وقفة رجل واحد إلى جانب بواسل الجيش العربي السوري، وأثبتوا بصمودهم وثباتهم أن محافظتهم مصنع الرجال، على الرغم من الضغوط التي فرضتها عليهم العصابات الإرهابية المسلحة، والحصار الذي اتبعه أعداء سورية، فقالوا كلمتهم الواضحة والصريحة: إنهم مع قائدهم ووطنهم وجيشهم مهما تعرّضوا للضغوط.

كذلك أكّد الأمين العام المساعد أن عودة الجامعة العربية إلى سورية، كانت بفضل حكمة الرفيق الأمين العام للحزب، مبيّناً أنّ سورية مقبلة على مرحلة مهمّة من الانفتاح السياسي والدولي.

ونوه الهلال بأن القائد الأسد كان حريصاً على دير الزور ووعد بتحريرها وتحقيق الانتصار الذي حطم كل المخططات، وقد أثبت ذلك في مقولته: إن الانتصارات التي تحقّقت ضدّ التنظيمات الإرهابية بدءاً من حلب وليس انتهاء بدير الزور شكّلت ضربة قاضية أفشلت جميع مشاريع التقسيم وأهداف الإرهاب والدول الراعية له.