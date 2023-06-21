السوري القومي يحيي وقفة أهلنا في الجولان بمواجهة الاحتلال

بيروت – سانا

حيّا الحزب السوري القومي الاجتماعي وقفة أهلنا في الجولان السوري المحتل برفضهم إقامة الاحتلال الإسرائيلي توربينات هوائية على أراضيهم الزراعية، وتأكيدهم على الثبات في أرضهم، ومواجهة كل مخططات العدو الرامية إلى تهجيرهم.

وأكد السوري القومي في بيان أن المواقف التي أطلقها أهلنا في الجولان خلال تجمعهم الحاشد في منطقة الحفاير، تعبّر عن تشبثهم بأرضهم وإرادتهم المصممة على مواجهة الاحتلال الصهيوني ومشاريعه التهويدية، وتؤكد أن الجولان سوري الهوية والانتماء، وأن الاحتلال مصيره الزوال.

ونوّه الحزب بصمود أهلنا في الجولان السوري المحتل ووقفاتهم الشجاعة، مؤكداً أنهم رغم الاحتلال الصهيوني وصلافته وعدوانيته وعنصريته، حفظوا انتماءهم وحافظوا على هويتهم السورية، وفضحوا تواطؤ الدول الغربية مع العدو الصهيوني.

ورأى الحزب أن الدعم الأميركي الغربي للاحتلال الصهيوني والتغطية على جرائمه، هو اشتراك مباشر في هذه الجرائم، وإحلال لشريعة الغاب التي تترجم بإجراءات اقتصادية قسرية أحادية الجانب ضدّ سورية.

وختم السوري القومي بالقول: إن أهلنا في الجولان الصامد يخوضون منذ نصف قرن ونيف معركة متواصلة ضدّ الاحتلال الصهيوني، ووقفتهم اليوم هي جزء من هذه المعركة المتواصلة، ولذلك نُهيب بأبناء شعبنا في كل بلادنا لمؤازرة الجولانيين الأبطال تعزيزاً لصمودهم وبلوغ هدفهم في دحر الاحتلال.