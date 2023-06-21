“السياحة” تستعد لإطلاق المنصة الإلكترونية للتعليم عن بعد قريباً

دمشق- وفاء سلمان

تستعد وزارة السياحة لإطلاق المنصة الإلكترونية للتعليم عن بعد خلال الشهر السابع من العام الحالي، نظراً لأهميتها في مجال التسويق وتطوير العملية التعليمية والتدريب السياحي وتوسيع خارطة التعليم والتدريب السياحي والفندقي أفقياً وعمودياً.

مدير الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي في وزارة السياحة مسلم الناعم بيّن في تصريح لـ”البعث” أن من شأن المنصة توفير المحتوى العلمي والمهني والتقاني للمقررات المعتمدة في المنشآت التعليمية والتدريبية التابعة للهيئة، بحيث يستطيع الطالب الاطلاع عليها عن بعد، إضافة إلى توفير برامج فيديو تتضمن أحدث المهارات في المجالات الفندقية والسياحية (إطعام، صحة غذائية، تسويق سياحي، استقبال)، وتواصل الطلاب مع منشآتهم التعليمية من خلال المنصة والاطلاع على البرامج التدريبية والمقررات التعليمية، وكذلك الاطلاع على الخدمات الطلابية، سواء ما يتعلق بشؤون الطلاب أو بالعملية الامتحانية كشروط التقدم للامتحانات ومواعيدها ونتائجها.

وتابع الناعم أن عملية التعليم عن بعد من ضروريات المرحلة، ولاسيما في أوقات انتشار الأوبئة والأمراض المعدية والتي قد تحول دون وصول الطالب إلى المنشأة التعليمية والتدريبية المسجل فيها كما حصل في حالة وباء كورونا، للاطلاع على الدورات التدريبية التي تقيمها الهيئة أو تشرف عليها ومحتواها وشروط التسجيل فيها.

وفيما يخصّ هدف برنامج الربط مع الجهات ذات الصلة، أكد مدير الهيئة أن أهمها يكمن في تبسيط الإجراءات الإدارية والإجراءات الخاصة بشؤون الطلاب (وثائق دوام، شهادات، مصدقات تخرج)، والإشراف والتوجيه وتدقيق البيانات وأرشفتها، من خلال أتمتة العمل فيها وتبسيط الإجراءات وحفظ البيانات، والربط بين الهيئة ومؤسساتها التعليمية والتدريبية من جهة وبين الهيئة وسوق العمل من جهة أخرى.

مع الإشارة إلى أنه يتبع للهيئة /8/ معاهد تقانية للعلوم السياحية والفندقية، و/15/ مدرسة مهنية فندقية، ومركز دمر و/38/ مركزاً خاصاً، والعمل جارٍ لافتتاح مدارس مهنية خاصة ومراكز تدريب عامة وخاصة وكلية تطبيقية، حيث يستفيد منها خريجو المنشآت التعليمية والتدريبية العامة والخاصة المهتمين بالاستمرار في تطوير مهاراتهم العلمية أو متابعة تحصيلهم الدراسي، والعاملون في المنشآت السياحية والفندقية الراغبين في تطوير مهاراتهم العملية من خلال البرامج والمقاطع الفيديوية التي تعدّها الهيئة لهذه الغاية.