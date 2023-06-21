الشوفي وبلال يتفقّدان سير العملية الامتحانية بدير الزور

تفقّد الرفيق ياسر الشوفي عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي، رئيس مكتبي التنظيم والتربية والطلائع، خلال زيارته لمحافظة دير الزور عدداً من المراكز الامتحانية للاطلاع على سير العملية الامتحانية ومدى تطبيق التعليمات الوزارية الناظمة، كما استمع إلى هموم ومشكلات الطلاب.

كذلك زار الرفيق الدكتور محسن بلال عضو القيادة المركزية للحزب، رئيس مكتب التعليم العالي، جامعة الفرات والتقى أعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية، وكذلك الطلبة في الجامعة واستمع إلى مشكلاتهم والمعوقات التي تعيق سير العملية التعليمية في المحافظة.

شارك في الجولة الرفيق رائد الغضبان أمين فرع دير الزور للحزب، والرفيق فاضل نجار محافظ دير الزور، والرفيق سومر ظاهر رئيس اتحاد شبيبة الثورة.