21-يونيو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

الصين: حديث بايدن حول جين بينغ استفزازيٌ وغير مسؤول

أخبار صحيفة البعث 

بكين – سانا   

أعربت وزارة الخارجية الصينية اليوم عن احتجاجها الشديد على تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن المسيء للرئيس الصيني شي جين بينغ.

ونقلت وسائل إعلام عن المتحدثة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ، قولها: إن تصريحات الجانب الأمريكي سخيفة للغاية، وغير مسؤولة ومخالفة للوقائع، وتنتهك بشكل خطير الآداب الدبلوماسية، وهي اعتداء خطير على الكرامة السياسية للصين، واستفزاز سياسي صريح، مضيفةً: إن الصين تعرب عن استيائها الشديد واحتجاجها الحازم.

وكان بايدن وصف الرئيس شي بوصف غير لائق، وذلك عندما كان يتحدّث أمس خلال حفل لجمع التبرعات للحزب الديمقراطي الأمريكي، ويأتي ذلك غداة انتهاء زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى بكين ولقائه الرئيس جين بينغ هناك.

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