القوات العراقية تلقي القبض على إرهابيين اثنين في بغداد والأنبار

بغداد – سانا

ألقت القوات العراقية القبض اليوم على إرهابيين اثنين من تنظيم (داعش) الإرهابي في العاصمة بغداد ومحافظة الأنبار غرب البلاد.

ونقلت وكالة “واع” عن المديرية العامة للاستخبارات والأمن قولها في بيان: “تمكّنت مفارز المديرية من إلقاء القبض على إرهابي من تنظيم (داعش) الإرهابي في قضاء أبي غريب صادرة بحقّه مذكرة قضائية وفق المادة 1/4 إرهاب وتمّت إحالته إلى القضاء”.

وفي سياق متصل، ألقت مديرية الاستخبارات العسكرية القبض على إرهابي في محافظة الأنبار، وقالت في بيان: “بعملية نوعية وجهد استخباري مميّز تم نصب كمين محكم في ناحية الرمانة، أسفر عن إلقاء القبض على إرهابي كان يعمل مساعد ما يسمّى مسؤول الجناح الإداري والخدمات قاطع الجزيرة مع تنظيم (داعش) الإرهابي”.