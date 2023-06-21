بدء استلام القمح من الفلاحين المتعاقدين بدرعا

مدير فرع إكثار البذار المهندس سامر الزامل ذكر بين أن الفرع أنجز كل الترتيبات لاستقبال المحصول من الفلاحين من المخبر والقبابين، وجميع الاستعدادات اللازمة مع لجان التوريد وكادر الاستلام.

وأضاف الزامل: إن الفرع حول لفرع المصرف الزراعي التعاوني بإزرع 15 مليار ليرة سورية لصرف قيم القمح والشعير للفلاحين المتعاقدين، مبيناً أن لدى الفرع خطة لاستلام 14 ألف طن من بذار القمح و300 طن من بذار الشعير تم استلام 104 أطنان منها حتى تاريخه.