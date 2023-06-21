21-يونيو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

بدء استلام القمح من الفلاحين المتعاقدين بدرعا

البعث أونلاين 

أعلن فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في درعا عن بدء استلام محصول القمح من الفلاحين المتعاقدين اعتباراً من اليوم وسط إجراءات ميسرة.

مدير فرع إكثار البذار المهندس سامر الزامل ذكر بين أن الفرع أنجز كل الترتيبات لاستقبال المحصول من الفلاحين من المخبر والقبابين، وجميع الاستعدادات اللازمة مع لجان التوريد وكادر الاستلام.

وأضاف الزامل: إن الفرع حول لفرع المصرف الزراعي التعاوني بإزرع 15 مليار ليرة سورية لصرف قيم القمح والشعير للفلاحين المتعاقدين، مبيناً أن لدى الفرع خطة لاستلام 14 ألف طن من بذار القمح و300 طن من بذار الشعير تم استلام 104 أطنان منها حتى تاريخه.

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